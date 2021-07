Testspiele: FSV Mainz 05 im ersten Test in Torlaune

Die Bundesligisten starten in die Vorbereitung, auch die ersten Testspiele stehen an. Mainz 05 zeigt sich in Torlaune.

Das Team von Trainer Bo Svensson bezwang den Bezirksligisten TSG Planig vor 500 zugelassenen Fans in Bad Kreuznach 11:0 (7:0). Der nächste Test steht am Freitag in Mainz gegen den Drittligisten Würzburger Kickers an.