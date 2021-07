Borussia Mönchengladbach: Trainingsauftakt für Hütter - Thuram schaut zu

Der EM Doppelpass mit Jürgen Kohler, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

18 Feldspieler und vier Torhüter trainierten in der fast zweistündigen Einheit viele Spielformen mit Ball. ( NEWS: Hütter gibt Gladbach-Ziel aus )

Für Sonntag (10.30 Uhr) lädt Hütter zum nächsten Trimmen ein, am 10. Juli folgt gegen Drittligist Viktoria Köln (15.30 Uhr) das erste Testspiel, ehe die Borussia am 13. August im Duell mit dem FC Bayern in die neue Saison startet.