Kuntz-Team testet vor Olympia gegen Honduras

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Olympia-Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz bestreitet vor Beginn der Sommerspiele noch einen Test auf japanischem Boden. Gegner am 17. Juli in Wakayama etwa 500 Kilometer westlich von Tokio ist Honduras. Die Mittelamerikaner hatten sich ebenfalls für Olympia qualifiziert.