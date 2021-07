Springreiten: Quartett um Deußer für Tokio nominiert

Der Weltranglistenerste Daniel Deußer (Wiesbaden) wird die vierköpfige deutsche Springreiter-Equipe bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) anführen. Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) schickt Deußer mit Killer Queen, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria ins Rennen um die Medaillen. Das teilte die Reiterliche Vereinigung FN am Samstag mit.