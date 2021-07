Olympiasieger Harting als Ersatzmann in Tokio dabei

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist trotz seiner anhaltenden Formschwäche als Ersatzmann für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden.

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist trotz seiner anhaltenden Formschwäche als Ersatzmann für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert worden. Der 31 Jahre alte Goldmedaillengewinner von Rio gehört zum 88-köpfigen Team der Leichtathleten, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in seiner finalen Nominierungsrunde am Samstag bekannt gab.