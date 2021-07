Lionel Messi: So laufen die Verhandlungen mit FC Barcelona

Dazu soll auch Paris Saint-Germain gehören . Nach Informationen der As in Spanien haben die Franzosen Messi bereits ein offizielles Angebot gemacht. Wie genau das aussieht, ist noch unklar.

Ausstehende Zahlungen an Messi

Ebenso gibt es laut Marca Schwierigkeiten mit offenen Zahlungen. So soll Barca noch nicht alles an Messi überwiesen haben, was diesem zusteht. Der fünfmalige Weltfußballer soll sich nun unsicher sein, wie und wann das Geld fließt - und inwiefern dies im neuen Vertrag berücksichtigt wird.

In das alles spielt angeblich auch die Frage nach den Steuern, die Messi jetzt in Spanien betreffen, ebenso wie später bei einem möglichen Wechsel in die USA. Falls Barca nämlich verspätet an Messi zahlt, könnte sich das in der Steuerfrage auswirken - davon abhängig, wo der Weltstar sich gerade aufhält und bei wem er unter Vertrag steht.