EM 2021: Schweinsteiger schwärmt nach Italien-Sieg von Bonucci und Chiellini

Gegen Belgien spielen Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci und Giorgo Chiellini erneut groß auf. Bastian Schweinsteiger würdigt die beiden via Soziale Medien.

Über 30 Spiele ist das Team von Roberto Mancini ungeschlagen, kassierte im bisherigen Turnierverlauf erst zwei Gegentore. Bevor Keeper Gianluigi Donnarumma im Achtelfinale vom Österreicher Sasa Kalajdzic bezwungen wurde, war die Squadra Azzura über 1000 Minuten am Stück ohne Gegentor geblieben.

Neben der taktischen Finesse und der spielfreudigen Offensive ist auch die aktuell fast unüberwindbare Abwehr der Italiener ein Schlüssel für den aktuellen Erfolg. Das war auch gegen Belgien zu sehen. Nicht nur Donnarumma, auch die leidenschaftlich verteidigende italienische Viererkette brachte Romelu Lukaku & Co. zur Verzweiflung.

EM 2021: Bonucci und Chiellini spielen für Italien groß auf

Doch Alter schützt offenbar vor Leistung nicht. Beide spielen ein starkes Turnier, Chiellini verletzte sich allerdings gegen die Türkei und fiel gegen Wales und Österreich aus. Bonucci stand in sämtlichen Spielen auf dem Feld. Gegen die Belgier knüpfte Italien-Kapitän Chiellini direkt wieder an seine starke Form an.