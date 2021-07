Rekordquote: 17 Millionen Italiener bejubeln Halbfinal-Einzug

17 Millionen Zuschauer führen zu Rekordquote in Italien © FIRO/FIRO/SID

Der Halbfinal-Einzug der Squadra Azzurra hat den übertragenden italienischen TV-Sendern eine Rekordquote beschert. Insgesamt 17 Millionen Zuschauer verfolgten das Viertelfinale gegen Belgien (2:1) bei Rai und Sky. So viele Fans hatte bei der Endrunde noch kein Spiel vor die Fernsehschirme gelockt.

Auch das ZDF verzeichete eine Top-Quote. Den Italien-Sieg am Abend sahen 11,21 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 41,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei 52,5 Prozent. Das erste Viertelfinale zwischen Spanien und der Schweiz (3:1 i.E.) hatten 8,62 Millionen Zuschauer (39,8 Prozent) gesehen.