Meier kritisiert Brych-Nominierung für England-Spiel: "Ein Risiko"

Kritik an Nomminierung von Felix Brych © FIRO/FIRO/SID

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier sieht die Einteilung des Münchners Felix Brych für das EM-Viertelfinale zwischen England und der Ukraine kritisch. "Das ist ein Risiko für ihn und für die UEFA. Es wäre besser gewesen, man hätte Felix ein anders Spiel gegeben", sagte Meier in seinem Podcast "Referring to the referee".