"Gefährdung von Menschenleben": Weiter scharfe Kritik an UEFA

Die Euro steht in der Kritik © Imago

Die scharfe Kritik aus der Politik an der UEFA hält an. Es geht um die Pandemie und ihre Bekämpfung.

Die scharfe Kritik aus der Politik an der UEFA hält an. "Mir fehlt jedes Verständnis für das lediglich gewinnorientierte Agieren der UEFA", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Europa-SPD Tiemo Wölken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Verband gefährde mit seinem Verhalten "Menschenleben und kann uns in der Pandemiebekämpfung weit zurückwerfen".