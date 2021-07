Mit fast 52 Jahren: Achtes Olympia für spanischen Geher Garcia

Die spanische Geher-Legende Jesus Angel Garcia wird als erster Leichtathlet zum achten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Spaniens Verband berief den 50-km-Weltmeister von Stuttgart 1993, der im Oktober 52 Jahre alt wird, in sein 56-köpfiges Aufgebot für die Wettbewerbe in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Garcia hatte 1992 in Barcelona auf olympischer Bühne debütiert und seither an allen Sommerspielen teilgenommen. Sein bestes Ergebnis über 50 km erreichte er 2008 in Peking als Vierter, nur 1996 in Atlanta kam er nicht ins Ziel. Für den "ewigen Jesus" werden es aber wohl die letzten Spiele werden: In Paris 2024 sind die 50 km nicht mehr im Programm, stattdessen wird ein Mixed-Wettbewerb ausgetragen.