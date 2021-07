Formel 3: David Schumacher weiter ohne Punkte

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Rennfahrer David Schumacher wartet in seiner zweiten Formel-3-Saison weiter vergeblich auf den Befreiungsschlag. Auch beim siebten Lauf am Samstagvormittag in Spielberg blieb der 19 Jahre alte Trident-Pilot als 17. ohne Punkte. Gestartet war der Sohn von Ralf Schumacher und Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher von Rang 14. Der Sieg ging an den Norweger Henning Hauger (Prema).