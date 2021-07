Jos Verstappen: "Es war hart für Max"

"Wir sind fast jeden Freitag nach der Schule mit dem Bus nach Italien gefahren. Dort standen zwei Tage Training auf dem Programm und am Sonntag das Rennen. Abends sind wir wieder nach Hause, am Montag ging es wieder in die Schule", schilderte der ehemalige Benetton-Teamkollege von Michael Schumacher.

Max Verstappen stieg 2015 mit 17 Jahren zum jüngsten Formel-1-Piloten der Geschichte auf, in seinem ersten Rennen für Red Bull im Mai 2016 in Barcelona löste er als 18-Jähriger Sebastian Vettel als jüngsten Grand-Prix-Sieger ab. Jüngster Weltmeister wird Vettel, der 2010 bei seinem ersten Titel 23 Jahre alt war, bis auf Weiteres bleiben.

Verstappen, der am 30. September 24 wird, liegt in der WM vor dem neunten Saisonrennen in Spielberg (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) 18 Punkte vor dem fast 13 Jahre älteren Rekordchampion Lewis Hamilton (England/Mercedes). Im direkten Vergleich der beiden Top-Stars sieht Jos Verstappen "in der Jugend vom reinen Speed her eher einen Vorteil" für seinen Sohn.