DFB: Robin Gosens spricht über Thomas Müller in "Meine Bayern-Woche"

Gosens: Von Topspielern gut aufgenommen

Es habe ihn "unfassbar gefreut, dass ich von so gestandenen Topstars so gut aufgenommen wurde in dem Kreis. Das hat es für mich natürlich auch einfacher gemacht, dann auf dem Platz zu funktionieren", erklärte Gosens.

Zu Müller: "Ein absolutes Highlight"

Warum Gosens an den EM-Titel geglaubt hat, welche bittere Wahrheit er ausspricht und warum er nach Abpfiff den Tränen nahe war, erfahrt ihr in der neuen Folge von " Meine Bayern-Woche" . Die darf kein Bayern-Fan verpassen!