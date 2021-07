Golf: Henseleit mischt in Dallas weiter vorne mit

Gut in Schwung: Esther Henseleit © AFP/GETTY IMAGES/SID/CHUCK BURTON

Los Angeles (SID) - Esther Henseleit bleibt beim LPGA-Turnier in Dallas auf Tuchfühlung zur Spitze. Die Hamburgerin benötigte am zweiten Tag in Texas 70 Schläge und belegte nach ihrer 66 zum Auftakt nach Abbruch der wetterbedingt verspätet gestarteten Runde den geteilten sechsten Rang.