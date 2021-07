NHL: Meister Tampa fehlt nur noch ein Sieg

Die Tampa Bay Lightning stehen vor dem Gewinn des Stanley Cup in der NHL © Imago

Die Tampa Bay Lightning bezwingen die Montréal Canadiens auch in Spiel 3 und sind nur noch einen Sieg vom erneuten Stanley-Cup-Triumph entfernt.

Im dritten Spiel der Finalserie der Eishockey-Profiliga NHL bezwang der Meister die Montréal Canadiens 6:3 und liegt somit komfortabel mit 3:0 in Führung. In der Nacht zum Dienstag hat Tampa Bay in Montreal den ersten Matchball - SPORT1 übertragt die Partie im Free-TV.