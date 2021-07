Wagner freut sich für Allstar Sabally: "Schon ziemlich speziell"

Nach der Berufung von Satou Sabally ins Allstar-Team der US-Frauen-Profiliga WNBA hat Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner den Hut gezogen. "Das ist schon ziemlich speziell und ich freue mich sehr, sehr für sie", sagte der 24-Jährige am Rande des Olympia-Qualifikationsturniers in Split/Kroatien.

Sabally tritt am 14. Juli (Ortszeit) mit dem "Team WNBA" in Las Vegas gegen die US-Nationalmannschaft an. Die 23-Jährige steht erstmals im Aufgebot. "Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Deutsche im Allstar-Team war", sagte Wagner. Dazu sei sie erst "in ihrem zweiten Jahr".