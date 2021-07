Bonhof: "Spieler sehr gefördert, aber wenig gefordert"

Es werde für die Spieler in den Klubs und beim Deutschen Fußball-Bund "alles getan", führte der 69-Jährige aus: "Irgendwann kommt der Punkt, auch ein bisschen was zurückgeben. Es sind doch viele Dinge wichtig geworden, die mit dem Beruf des Fußballers nicht übereinstimmen. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, aber es geht heute wie damals und auch in Zukunft darum, sich voll auf den Job zu konzentrieren, zu wissen, was man kann, und bereit zu sein, alles abzurufen, wenn es darauf ankommt."