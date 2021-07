EM-Viertelfinale: Italen-Sieg gegen Belgien gefeiert, Pressestimmen

Tuttosport: "Bellissima Italia, das mit Herz und Kopf, Mut und Technik siegt. Ein Italien, das während des Spiels konstant wächst, in den Schwierigkeiten kompakter wird und den voll verdienten Einzug ins Halbfinale schafft. Mancinis unglaubliche Siegesserie hält an. Jetzt kommt Spanien. Mancinis Mannschaft besiegte die Roten Teufel in der Allianz Arena, Lukakus Tor per Elfmeter reichte nicht zum Comeback."