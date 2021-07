Spinazzola bei Italien-Sieg gegen Belgien mit Verletzung und Tränen

Italiens Leonardo Spinazzola hatte im EM-Viertelfinale beim Sieg gegen Belgien gerade einen Vollsprint hingelegt im Laufduell mit Thorgan Hazard, da brach der Linksverteidiger ruckartig ab und deutete sofort an, dass es mit ihm auf dem Platz nicht mehr weitergehen könne. ( das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER )

Spinazzola sank auf den Rasen, immer wieder riss er sich die Hände vor das Gesicht. Auch Tränen waren erkennbar, so als spüre der 28-Jährige, dass er eine gravierende Verletzung an seinem linken Fuß erlitten habe.

Eine Diagnose steht noch aus, nach Informationen von Sky Italia und der Gazzetta dello Sport könnte aber die Achillessehne gerissen sein - was Spinazzola als Fußballer rund ein halbes Jahr außer Gefecht setzen würde.

Spinazzola startet bei der EM für Italien durch

Ausgerechnet Spinazzola, eine der Entdeckungen dieser Europameisterschaft. Gegen die Türkei und gegen Österreich hatte der Außenverteidiger der AS Rom jeweils ein Tor vorbereitet, die UEFA-Statistiken weisen Spinazzola als einen der bisher sprintstärksten Spieler des Turniers aus.

Nach brillanter Vorarbeit wollte Romelu Lukaku zum 2:2 einschieben, doch Spinazzola rettete in höchster Not mit einer Mischung aus Oberschenkel und Pobacke. Die Mitspieler wussten es zu danken, rissen an seinem T-Shirt, er kassierte Ohrfeigen und ließ einen Urschrei los.