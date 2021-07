Formel 1: Bosse Brawn, Domenicali und Co. treffen sich auch mit VW-Vertretern

Am Samstag (3. Juli) trifft sich deshalb eine Elefantenrunde aus Formel 1, FIA und den Herstellern – selbst jenen, die aktuell noch nicht an Bord sind, aber mit einem Einstieg liebäugeln. ( Alles zur Formel 1 )

Gipfeltreffen der Formel 1 wegen Motor

Red Bull offen für Motorpartnerschaften

"Wahrscheinlich bis auf 50 Prozent. Das ist das Ziel – und viel mehr als heute. Was wir auch wissen: Der neue Verbrennungsmotor muss – auch wegen des nachhaltigen Kraftstoffs – noch effizienter werden als der aktuelle. Wir glauben, dass wir da noch einmal zehn Prozent finden können. Und unser Ziel ist es auch, Emissionen zu kontrollieren. Wir wollen also Motoren mit einer sehr sauberen Verbrennung einführen, die weit entfernt sind von dem, was wir bisher kennen."

Stefano Domenicalo: "Technik für die Straße weiterentwickeln"

Im Interview mit SPORT1 hatte der Italiener seine Vision für die Zukunft der Formel 1 so beschrieben: "An erster Stelle ist es ein Sport, der die Fans unterhalten, den Teams eine nachhaltige Plattform und den Fahrern die Möglichkeit bieten soll, ihre heldenhaften Fähigkeiten zu zeigen. Gleichzeitig wollen wir auch Herstellern die Möglichkeit bieten, ihre Technik für die Straße wie in einem Labor weiterzuentwickeln und der Welt zu präsentierten. Wir dürfen ja nicht vergessen: Unsere Hybridmotoren sind die effizientesten der Welt. Mit nur 100 Kilo Benzin absolvieren wir 305 Kilometer in kürzester Zeit. Das ist einzigartig und in Zukunft wollen wir diese Technik auch mit nachhaltigem Kraftstoff auf das nächste Level heben – um die anwesenden Hersteller zu halten und neue anzuziehen."