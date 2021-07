Italien: Serie A führt asymmetrischen Spielplan ein

Die italienische Fußball-Eliteliga Serie A nimmt zur kommenden Saison grundlegende Änderungen am Spielplan vor.

Die italienische Fußball-Eliteliga Serie A nimmt zur kommenden Saison grundlegende Änderungen am Spielplan vor. Wie die Liga am Freitag einstimmig beschloss, werden die Rückspiele im Vergleich zu den Hinspielen zukünftig asymmetrisch ausgetragen. Als Vorbild dienen die englische Premier League, die spanische La Liga sowie die Ligue 1 in Frankreich.