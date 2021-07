Hockey-Männer gewinnen Olympia-Generalprobe gegen Argentinien

Die deutschen Hockey-Männer reisen mit viel Selbstvertrauen zu den Olympischen Spielen in Tokio.

Die deutschen Hockey-Männer reisen mit viel Selbstvertrauen zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August). Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich im finalen Test beim letzten Vorbereitungslehrgang in Valencia am Freitagabend mit 2:1 (1:1) gegen Olympiasieger Argentinien durch.