UFC 264: Conor McGregor verweigert gegen Dustin Poirier höhere Gewichtsklasse

Dustin Poirier und Ewan McGregor stehen sich im Juli zum dritten Mal gegenüber. Der Amerikaner will in einer höheren Gewichtsklasse kämpfen, McGregor lehnt aber ab.

Am 10. Juli stehen sich beim UFC 264 zum dritten Mal Dustin Poirier und Ewan McGregor gegenüber. Bislang steht es im Duell der beiden unentschieden. Während der Ire den ersten Fight für sich entscheiden konnte, zeigte der US-Amerikaner beim UFC 257 einen seiner vielleicht besten Kämpfe in seiner Karriere und verdiente sich durch einen technischen K.o. in er zweiten Runde die Revanche. (Alles zur UFC)