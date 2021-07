Nach heroischem Kampf: Schweizer EM-Märchen endet im Krimi gegen Spanien

St. Petersburg (SID) - Heroischer Kampf, dramatisches Ende: Nach einem Elfmeter-Thriller ist die sensationelle Schweizer Heldenreise bei der EM vorbei. Der Favoritenschreck brachte auch Spanien im ersten Viertelfinale an den Rand einer Niederlage, musste sich dem wenig überzeugenden dreimaligen Europameister aber im Roulette vom Punkt mit 1:3 geschlagen geben.

Der erfahrene Sergi Busquets und Rodri verschossen zwar für Spanien, doch Torhüter Unai Simon fischte die Elfmeter von Fabian Schär und Manuel Akanji aus dem Eck. Ruben Vargas schoss für die Schweiz drüber, Mikel Oyarzabal verwandelte den letzten Schuss Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Die Spanier spielen am Dienstag in London gegen Belgien oder Italien um einen Platz im Finale am 11. Juli.