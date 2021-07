DFB: Gosens verrät, wie sich Löw von der Mannschaft verabschiedete

Löw hielt in Herzogenaurach eine Rede

Der scheidende Bundestrainer habe aber noch weitere Worte an die Mannschaft gerichtet: "Er sagte auch, dass er sich natürlich mehr vorgenommen hat bei seinem letzten Turnier und dass er tief enttäuscht ist, dass es jetzt so früh zu Ende ging."

Gosens: "Ich habe dem Mann alles zu verdanken"

Der 61-Jährige habe sich am Ende versöhnlich gezeigt. "Im Prinzip hat er jedem Einzelnen noch einmal gedankt für den Einsatz und für das, was wir mit ihm durchlebt haben", so Gosens.

Wohin es Jogi Löw nun zieht, ist derweil noch unklar. In der Vergangenheit wurde der Weltmeister-Trainer unter anderem mit den Spanien-Schwergewichten Real Madrid und FC Barcelona sowie Özil-Klub Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht.

