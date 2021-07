Familie Korda auf dem Vormarsch: Sohn Sebastian im Wimbledon-Achtelfinale

Sebastian Korda hat der sportlichen Erfolgsgeschichte seiner Familie ein weiteres Kapitel hinzugefügt. In Wimbledon erreichte der Sohn der früheren tschechischen Weltklassespieler Petr Korda und Regina Rajrchtova mit einem 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Briten Daniel Evans das Achtelfinale. In dem trifft er an seinem 21. Geburtstag am Montag auf den Russen Karen Chatschanow.