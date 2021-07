André Silva wechselt von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig

Der Abgang von André Silva bei Eintracht Frankfurt ist fix. Der portugiesische Angreifer wechselt innerhalb der Bundesliga und schließt sich RB Leipzig an.

Der Transfer von Stürmer André Silva von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig ist offiziell. Der Vizemeister gab den Wechsel am Freitagnachmittag bekannt und bezeichnete ihn selbst als "Transfer-Kracher!" ( Spielplan der Bundesliga )

Scholz verrät: Silva günstiger als Marktwert

Leipzigs kaufmännischer Leiter Sport, Florian Scholz, verriet zu den finanziellen Konditionen des Deals: "Wir bekommen einen Spieler mit einer herausragenden sportlichen Qualität – und das in einem finanziell sehr lukrativen Rahmen, bei dem die Ablöse deutlich unter seinem aktuellen Marktwert liegt."

"Ich will unbedingt auf allerhöchstem Niveau spielen und das bedeutet Champions League. In Leipzig habe ich die Chance, dauerhaft in der Königsklasse dabei zu sein", begründete Silva seine Entscheidung für RB. Die Verantwortlichen hätten ihn "schnell mit der Vision des Vereins und vor allem auch der Spielphilosophie überzeugen können", ergänzte der Offensivspieler.