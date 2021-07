Schon zehn Eigentore bei EM - einsamer Rekord

Damit fielen allein in diesem Jahr mehr Eigentore als in allen vorherigen Europameisterschaften zusammen (9). Zakaria, Profi von Borussia Mönchengladbach, fälschte in der 8. Minute einen Schuss von Jordi Alba zum 0:1 ab, Torhüter Yann Sommer hatte keine Chance. (NEWS: Alles zur EM)