GFL: Cologne Crocodiles gegen Berlin Rebels LIVE im TV & Stream

Die Berlin Rebels hinken den hohen Erwartungen in der GFL noch zurück. In Köln ist daher ein Sieg Pflicht. Aber auch die Crocodiles stehen schon unter Druck.

Zwei der Play-off-Kandidaten in der SharkWater GFL Nord sind nach wenigen Wochen der Saison bereits mit zwei Niederlagen belastet. Am Samstag treffen beide in Köln direkt aufeinander (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream). Für Cologne Crocodiles und Berlin Rebels geht es dabei darum, nicht jetzt schon den Anschluss an die Tabellenspitze vollends zu verlieren. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)