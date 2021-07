Tour de France: "Omi-Opi-Fan" meldet sich nach Massensturz zu Wort und verletzt sich selbst

"Sie war beschämt von dem, was sie tat“, wird Nicolas Duvinage, Kommandeur der Gendarmerie des Departements Finistère, in mehreren Medien zitiert.

Die Crash-Verursacherin war am Samstag rund 45 Kilometer vor dem Ziel der ersten Tour-Etappe in Landerneau mit dem Rücken zum heranrasenden Feld auf die Straße getreten. ( Alle Etappen der Tour de France 2021 ).

"Allez Omi"-Opi: Fan sorgt für Massen-Crash

In den Händen hatte sie ein Schild mit der Aufschrift "Allez Omi-Opi" gehalten und es lachend in die Motorrad-Kamera gehalten. Der deutsche Profi Tony Martin an der Spitze des Peloton prallte aus voller Fahrt in das Plakat, was einen Massensturz auslöste.