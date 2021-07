EM 2021: Schweiz - Spanien 1:3 i.E. Oyarzabal verwandelt entscheidenden Elfer

Dem Spektakel gegen Frankreich folgt die Ernüchterung: Die Schweiz scheitert nach großem Kampf in einem verrückten Elfer-Krimi im EM-Viertelfinale an Spanien.

Die Schweiz verpasste nach dem Spektakel gegen Frankreich (5:4 i.E.) jetzt im Viertelfinale die nächste Sensation. Die Mannschaft von Vladimir Petkovic musste sich in St. Petersburg dem Favoriten Spanien nach einem verrückten Elfmeter-Thriller mit 1:3 geschlagen geben. Nach 120 Minuten und 33-minütiger Unterzahl hatten die Schweizer ein 1:1 (0:1) in den nächsten Krimi vom Punkt gerettet. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

"Ich bin so stolz auf diese Mannschaft und darauf, was wir hier mit dem ganzen Land im Rücken erreicht haben", sagte Yann Sommer. Und der vor dem Showdown ausgewechselte Torschütze Xherdan Shaqiri meinte: "Elfmeter sind immer 50:50. Ich war nervös beim Zuschauen. Ich denke, uns hat etwas das Glück gefehlt."

Verrückter Elfer-Krimi - Spanien-Held macht Titelansage

Im Elfmeterschießen setzte Sergio Busquets gleich den ersten Versuch der Spanier an den linken Pfosten. Dann verwandelten Mario Gavranovic und Dani Olmo. Für die Schweizer scheiterte danach Fabian Schär an Unai Simón. Aber Sommer parierte anschließend gegen Rodri. Doch Manuel Akanji fand auch in Simón seinen Meister. Gerard Moreno netzte danach kompromisslos ein. Ruben Vargas versagten die Nerven, der Augsburger schoss drüber. Mikel Oyarzabal verwertete daraufhin den Matchball für Spanien.