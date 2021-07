Wimbledon: Serena Wiliams reist nach iher Verletzung ab und plant das Comeback

Zwar habe der manuelle Test schon eine grobe Ahnung von der Art der Verletzung gegeben, "aber nicht, wie ernst sie ist. Wir warten ab, wie lange sie sich ausruhen muss." Davon hingen aber auch die weiteren Planungen - speziell in Bezug auf die US Open - ab.

Serena Williams schaut schon wieder nach vorne

Vor allem die nächsten Schritte - wo soll man zum Beispiel das MRI machen - ging sie direkt im Lösungsmodus an. "Großes Hadern mit dem Geschehen war nicht ihre Sache. Das ist der Grund, warum sie so stark ist."

Allerdings wäre die Verletzung zur absoluten Unzeit gekommen. Während die 39-Jährige in Paris nicht bereit für den großen Coup gewesen sei, wäre sie in Wimbledon absolut auf der Höhe gewesen. "Serena war bereit, alles in Wimbledon zu zeigen", war der Franzose sicher. "In ihrem Kopf wollte sie die Trophäe gewinnen", um endlich mit den 24 Grand-Slam-Titeln von Rekordhalterin Margaret Court gleichzuziehen.