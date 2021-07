Torhüter Leneis von Augsburg nach Magdeburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt Torhüter Benjamin Leneis in die 3. Liga ab. Der 22-Jährige wechselt per Leihe zum 1. FC Magdeburg, das gaben die Klubs am Freitag bekannt. Leneis hatte schon seit vergangener Woche mit der Mannschaft trainiert und kam auch in Testspielen zum Einsatz.