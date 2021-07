FC Bayern: Auch wegen Salihamidzic wechselt Alexander Nübel zur AS Monaco

Salihamidzic hält sich Nübel-Option offen

So seien die Verhandlungen ein "wochenlanges Hin und Her" gewesen, das sogar "diplomatischen Dienst" erfordert habe.

Einige Anfragen für Nübel an Bayern "haben mich auch überrascht

So fiel die Wahl am Ende auf Monaco, obwohl auch andere Anfragen vorlagen: "Einige haben mich auch überrascht", sagte Backs. "Das freut einen natürlich, wenn das Interesse so groß ist."