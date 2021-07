"HabeMOUs Papam": Roms Tifosi feiern Ankunft von Mourinho

Euphorischer Empfang für einen exzentrischen Trainer: Hunderte Fans der AS Rom haben Mourinho am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen umjubelt.

Euphorischer Empfang für einen exzentrischen Trainer: Hunderte Fans der AS Rom haben Jose Mourinho am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen Ciampino umjubelt. Der Portugiese landete mit einer Privatmaschine, am Steuer saß Roma-Eigentümer Dan Friedkin. "HabeMOUs Papam" ("Wir haben einen Papst"), war auf einem Plakat zu lesen, auf dem Mourinho als Pontifex mit gehobener Hand porträtiert wurde.