Schalke vor Trennung von Kutucu

Fußball-Zweitligist Schalke 04 steht vor der Trennung von Nachwuchsstürmer Ahmed Kutucu. Der 21-Jährige soll zu Basaksehir Istanbul in die Türkei wechseln. "Wir stehen mit Ahmed und seiner Beratungsagentur in Kontakt, was den Wechsel betrifft", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag im Trainingslager in Mittersill/Österreich.