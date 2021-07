Anzeige

Hertha-Neuzugang Boateng: "Möchte nochmal Gas geben"

Kevin-Prince Boateng will bei der Hertha nochmal angreifen © Imago

SID

Neuzugang Kevin-Prince Boateng geht voll motiviert in die Aufgabe bei seinem Jugendklub Hertha BSC.

"Ich möchte nochmal Gas geben, ich freue mich auf die Bundesliga. Ich will Spaß haben", sagte der 34-Jährige am Freitag im Trainingslager in Neuruppin: "Ich glaube, das hat auch bei Hertha gefehlt in den letzten Jahren, dass die Fans ins Stadion gekommen sind und Spaß hatten."

Boateng, gebürtiger Berliner, hatte bis 2007 bei der Hertha gespielt, ehe er ins Ausland ging, allerdings auch zwischenzeitlich in Deutschland für Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt spielte.

Nach einer 14 Jahre langen Reise durch Fußball-Europa wechselte er in diesem Sommer zurück in die Hauptstadt. "Ich freue mich einfach auf mein erstes Spiel im Olympiastadion", sagte Boateng: "Es ist so lange her. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke."