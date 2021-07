Trotz deutschem EM-Aus: Boateng blickt optimistisch in die Zukunft

Kevin-Prince Boateng hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine gute Zukunft für die Zeit nach Joachim Löw prophezeit. "Dass so eine Ära vorbeigeht, ist immer traurig. Aber es bringt auch viel Positives. Wenn man die Fakten sieht: Es waren zwei Turniere, die nicht gut gegangen sind", sagte der Neuzugang von Hertha BSC am Freitag im Trainingslager in Neuruppin: "Und jetzt kriegt die deutsche Nationalmannschaft frischen Wind mit Hansi Flick, der viele Sachen ändern wird."