Kiel verpflichtet Bremer Erras

"In Patrick Erras gewinnen wir einen robusten Mann für unser defensives Zentrum", sagte Geschäftsführer Uwe Stöver. Erras zeichne sich durch ein gutes Pass- und Stellungsspiel aus: "Wir sind überzeugt, dass Patrick uns mit seinen Qualitäten bereichern und sich schnell zu einer festen Größe in unserem Spiel entwickeln wird."

Erras freut sich auf die Aufgabe an der Förde: "Der attraktive Fußball, den Kiel zeigt, hat mich sehr beeindruckt. Daher freue ich mich total, nach einem schwierigen Jahr in Bremen nun hier in Kiel schnellstmöglich Fuß zu fassen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen."