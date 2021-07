DEL startet mit 15 Klubs in neue Saison - Bietigheim dabei

DEL hofft auf Fans in den Arenen

Der Aufstieg der Steelers hat Auswirkungen auf den Spielplan: Demnach endet die Hauptrunde nach einer Olympiapause vom 30. Januar bis 20. Februar am 27. März. Die Play-offs müssen im Modus "best of five" statt im "best of seven" ausgetragen werden, weil am 13. Mai die WM in Finnland beginnt. Wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen war in der abgelaufenen Saison der gerade erst wieder eingeführte Abstieg ausgesetzt worden.