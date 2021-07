Toni Kroos nach Rücktritt über Flick-Wunsch, größte Niederlage und Kritik

WM-Titel als Highlight im Nationaltrikot

Kroos: Das war meine bitterste Niederlage

An der breitgetretenen Diskussion um das deutsche Spielsystem wollte er sich nicht mehr wirklich beteiligen: "Der Trainer trifft die Entscheidungen und dann ist es so. Natürlich hat aber jeder Spieler seine eigene Meinung." Seine Position habe sich zwar nicht groß verändert, aber natürlich sei es ein Unterschied, "ob İlkay Gündogan neben mir spielt oder Jo Kimmich, der ähnlich wie Casemiro bei Real hinter mir den Sechser gibt."

Das wünscht sich der Real-Star von den Fans

Kroos, der in Deutschland für seine Spielweise nicht nur gefeiert wurde, ist mit sich im Reinen. "Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass einige mein Spiel in elf Jahren Nationalmannschaft nicht ganz verstanden haben. In Spanien war das dagegen bereits nach meiner ersten Partie für Real Madrid der Fall und hat sich in sieben Jahren nicht geändert. Ich sage mal so: besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung – als andersrum."