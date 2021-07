Tschechien: Kapitän Darida fit für das EM-Viertelfinale

Kapitän Vladimir Darida steht der tschechischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußball-EM gegen Dänemark wieder zur Verfügung. "Ich habe am Donnerstag komplett trainiert und bin zu 100 Prozent fit für das Spiel", sagte der Mittelfeldspieler von Hertha BSC vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Baku.