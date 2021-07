EM 2021 heute live: Tschechien - Dänemark im TV, Stream, Ticker

Es lockt ein packendes EM-Halbfinale in Wembley, ungebremste Euphorie in der Heimat und weiterhin die Möglichkeit auf den ganz großen Wurf - für Kasper Hjulmand steht die Bedeutung des Duells mit Tschechien und Überflieger Patrik Schick daher außer Frage. Dies sei "eine Chance", betonte der dänische Nationaltrainer vor dem Viertelfinale, "die wir vielleicht nie wieder bekommen". ( Alle News & Infos zur EM 2021 )

Es ist die Stunde der Außenseiter, denn schon vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr) in Baku steht fest, dass eines der beiden Überraschungsteams am Mittwoch in London um den Finaleinzug kämpft. Vor allem in Dänemark hoffen die Menschen auf den nächsten Höhepunkt dieser emotionalen Reise, die mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen so dramatisch begonnen hatte.