DBB-Kapitän Benzing: "Viel Kampf, viel Krampf"

Am Samstag (16.00 Uhr) spielt die Nationalmannschaft in Split um den Einzug ins Endspiel. Dass der Gegner in der Vorrunde so große Probleme hatte, überrascht Benzing. "Die Kroaten sind ja schon eigentlich der Turnierfavorit hier", sagte der Spanien-Legionär von Casademont Saragossa.