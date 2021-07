League of Legends: Item Guide - Hextech Rocketbelt

Die League of Legends Item Guide Serie geht mit dem Hextech Rocketbelt weiter. Wie verwendet man ihn und für welche Champions ist er gut? Werfen wir einen Blick darauf!

Der Hextech Rocketbelt ist ein mythisches League of Legends Item, dass ihr auf Champions wie Kennen bauen solltet. Um euch ein Beispiel zu geben: Ihr verwendet Hextech Rocketbelt und stürzt euch in den Kampf, verwendet dann eure Ultimate und am Ende aktiviert ihr noch Zhonyas. Ein Rezept fürs Gewinnen.