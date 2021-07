Formel 1: Kimi Räikkönen zeigt Nikita Mazepin Stinkefinger

Im ersten Training in Österreich zieht sich Mick Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin zum wiederholten Mal den Zorn von Kimi Räikkönen zu.

Während des 1. Freien Trainings zum zweiten Österreich-Grand-Prix am Sonntag kassierte der russische Haas-Pilot den Stinkefinger vom "Iceman".

Was war passiert?

Kimi Räikkönen ärgert sich über Nikita Mazepin - mal wieder

Räikkönen fühlte sich in seinem Alfa Romeo im letzten Sektor von Mazepin behindert, musste eine drohende Kollision durch Abbremsen verhindern.

Zum Kontext der Situation gehört allerdings, dass der Sohn des russischen Milliardärs und Haas-Investors Dmitri Mazepin dabei war, an die Box zu fahren und deswegen zwangsläufiger langsamer wurde.

Beinahe-Kollisionen schon in Baku und Barcelona

Auch Räikkönen fluchte in diesem Jahr schon mehrfach über Mazepin, sowohl in Barcelona als auch in Baku kam es schon zu Beinahe-Kollisionen wegen Unaufmerksamkeiten von Mazepin.