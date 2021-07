Rücker: Hörmann führt Olympia-Delegation nach Tokio

Trotz aller Kritik an seiner Person wird der DOSB-Präsident Alfons Hörmann die deutsche Delegation zu den Olympischen Spielen in Tokio führen.

Trotz aller Kritik an seiner Person wird der im Dezember aus seinem Amt scheidende DOSB-Präsident Alfons Hörmann die deutsche Delegation zu den Olympischen Spielen in Tokio führen. Eine entsprechende Frage im Interview mit der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten beantwortete Veronika Rücker, die Vorstands-Chefin des Deutschen Olympischen Sportbundes, mit einem eindeutigen "Ja".

In der Affäre um einen anonymen Brief, in dem ihm unter anderem Führungsschwäche ("Kultur der Angst") vorgeworfen worden war, hatte Hörmann die Konsequenz gezogen und seinen Rückzug zum Ende des Jahres angekündigt. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.