BBL-Routinier Taylor verlässt Hamburg

Routinier Bryce Taylor verlässt nach zwölf Jahren und 392 Spielen die Basketball Bundesliga (BBL). Der 34-Jährige wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Hamburg Towers auflaufen, das gaben die Norddeutschen am Freitag bekannt.

Taylor will zunächst in seiner US-Heimat am Event "The Basketball Tournament" teilnehmen, beim Einzelausscheidungsturnier mit 64 Teams geht es um ein Preisgeld von einer Million Dollar. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.