Nationalmannschaft: Nach Kroos sollten auch Gündogan, Hummels zurücktreten, sagt Basler

"Wir werden sicherlich neue Gesichter in der Nationalmannschaft sehen", erklärte Mario Basler in der neuen Folge des SPORT1- Podcasts " Meine Bayern-Woche” (erscheint diesen Freitag). Flick werde junge Spieler einbauen, die aus der U21 nachrücken.

Basler: Auch Gündogan und Hummels sollten zurücktreten